Wetter in NRW : Pfingsten wird es regnerisch und kühl - Unwetterwarnungen

Düsseldorf Das Pfingstwochenende in NRW wird alles andere als sonnig. Wolken, Schauer und teilweise stürmische Böen werden an den Feiertagen erwartet. Es gibt Unwetterwarnungen vor allem für den Westen des Landes.

Die kommenden Pfingsttage werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechselhaft und eher frisch. „Nicht so das tolle Feiertagswetter“, sagte eine DWD-Meteorologin am Freitag in Essen. Vor allem im Westen von NRW warnt der DWD vor stürmischen Böen, die schon am Freitag von Westfalen über den Niederrhein, das Ruhrgebiet und Düsseldorf bis zum Kreis Euskirchen auftreten können. Auch die Feiertagsausflüge könnte das Wetter schwer machen: So bleibt unter anderem der Wildpark Düsseldorf wegen der Unwetterwarnung am Freitag und Samstag geschlossen.