Der Sommer naht : Am Wochenende bis zu 28 Grad warm in NRW

Am Wochenende bis zu 28 Grad warm in NRW

Düsseldorf Diese Woche müssen sich die Menschen in NRW noch warm anziehen. Spätestens am Wochenende sieht das Wetter dann aber ganz anders aus.

Am Wochenende kann sich NRW auf sommerliche Temperaturen freuen. Davor zieht jedoch noch eine kühlere Wetterfront über das Land hinweg: Der Dienstag beginnt mit starker Bewölkung. Vom Westen her zieht schauerartiger Regen übers Land und teilweise kann es auch Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um die 13 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind von Südwest nach Nordwest.

In der Nacht zu Mittwoch lässt der Regen langsam nach und die Wolken lockern auf. „Am Mittwochmorgen wird es noch sehr kühl mit etwa 6 Grad in Düsseldorf“, sagt Meteorologe Martin Schönebeck vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Anfangs wird der Mittwoch noch heiter, später überwiegend bewölkt. Es bleibt jedoch trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 19 Grad, im Bergland bei 15 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordwest.

„Dann geht es jedoch bergauf mit den Temperaturen“, sagt der Meteorologe. Am Samstag kann es zwar teilweise noch etwas wolkig werden, die Temperaturen liegen dann aber schon zwischen 23 und 26 Grad. „In Rheinnähe kann es auch 27 Grad warm werden“, sagt Schönebeck. Der Sonntag soll ebenfalls angenehm warm werden – dank mehr Sonne. „Die Temperaturen steigen auf 25 bis 28 Grad“, sagt der Wetter-Experte. Ungewöhnlich warm seien diese Temperaturen nicht für Anfang Juni. „Im Gegenteil, aktuell ist es eher untypisch kühl.“

Nicht nur in NRW wird es am Wochenende deutlich wärmer, als in der Woche. Ganz Deutschland kann sich auf wärmere Temperaturen einstellen - stellenweise sogar auf bis zu 30 Grad.