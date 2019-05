Prozess in Bonn : Haftstrafe für Vergewaltiger einer Zehnjährigen

Bonn Ein Hilfskoch ist vom Landgericht Bonn zu einer Haftstrafe verurteilt worden, weil er ein Mädchen vergewaltigt hat. Der 53-Jährige muss nun ins Gefängnis und soll danach abgeschoben werden.

Wegen Vergewaltigung einer Zehnjährigen ist ein Hilfskoch am Montag vom Landgericht Bonn zu drei Jahren und zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der 53 Jahre alte Angeklagte, der aus Pakistan geflohen war, wohnte mit der Familie des Opfers in einer Doppelbaracke in einer Flüchtlingsunterkunft in Zülpich.