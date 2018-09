Wetter in NRW: Nächste Woche wird es warm

Düsseldorf Am Montag startet die Woche noch ungemütlich. Das ändert sich jedoch: In der kommenden Tagen soll das Thermometer dann auf bis zu 29 Grad steigen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte am Sonntag mit, dass die Woche wolkig und teilweise mit Regen startet. In der Nordhälfte soll es am Montag in NRW nur selten sonnige Abschnitte geben. Im Süden des Landes hingegen soll die Wolkendecke dünner sein und die Sonne sich öfter blicken lassen. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag bereits zwischen 22 und 26 Grad.