Wetter in NRW: Warnung vor starken Gewittern

Düsseldorf Die Hitzewelle in Deutschland ist vorbei - zumindest vorerst. Für Montagnachmittag sind starke Gewitter in nördlichen Teilen von NRW angekündigt. Ansonsten wird das Wetter diese Woche abwechslungsreich.

Am Montag ist das Wetter bei maximal 23 Grad wechselhaft: „Kräftiger Regen und auch ein leichter Sturm sind möglich“, sagt Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Für einzelne Regionen in NRW werden bis 15.45 starke Gewitter erwartet. Dabei gibt es Starkregen und Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h. Die Warnungen gelten für den Kreis Wesel, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Kreis Recklinghausen und Duisburg, Bottrop und Oberhausen.

Am Dienstag sind in NRW vereinzelt Schauer möglich, sagt Witt. „Das Wetter lockert auf, die Sonne kommt raus. Dadurch steigt auch die Temperatur auf 23 bis 25 Grad, im Bergland etwas weniger.“

Zur Mitte der Woche zeigt sich der Sommer in NRW dann wieder von seiner schönsten Seite: Am Mittwoch wird es sonniger und mit Regen ist laut DWD nicht zu rechnen. Das Thermometer erreicht bis zu 28 Grad. Am Donnerstag steigt die Temperatur weiter an: Teile von NRW erreichen die 30-Grad-Marke.