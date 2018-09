In diesen Tagen startet der Verkauf von Weihnachts-Deko

Düsseldorf Wer sich im September auf Weihnachten einstimmen will, kann die Einkaufstour starten. Wer lieber länger warten will, hat wenig Chancen: Im Einkaufscenter sind bald etwa Riesen-Hirsche zu bestaunen.

„Gekauft wird ab September“, ist sich der 56-Jährige sicher, der auch Weihnachtsartikel-Märkte in Belgien und den Niederlanden betreibt. Auf einer Ladenfläche von rund 1000 Quadratmetern bietet van Roy in der Reviermetropole von diesem Donnerstag an weihnachtliches Zubehör an - zu Preisen zwischen etwa 2,50 Euro und mehr als 100 Euro.