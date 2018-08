NRW-Wetter: Am Wochenende drohen Regen, Gewitter und Temperatursturz

Am Wochenende drohen Regen, Gewitter und Temperatursturz

Wetter in NRW

Dunkle Wolken ziehen über ein Feld (Archivfoto). Foto: dpa/Frank May

Düsseldorf Abkühlung für NRW: Das Tief „Thekla“ zieht über das Land und sorgt für niedrigere Temperaturen. Statt Sommer und Sonnenschein wird es am Wochenende wechselhaft mit Wolken, Regen und vereinzelten Gewittern.

Die Hitzewelle in NRW ist vorüber. Am Wochenende gibt es im gesamten Land niedrigere Temperaturen, außerdem drohen Regen, Blitz und Donner. „Aktuell zieht eine Kaltfront durch Nordrhein-Westfalen“, erklärt Franz Molé vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Das Tief „Thekla“ bringe eine „markante Abkühlung“.