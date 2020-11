Angriff auf Polizisten : Tumult bei Engels-Demo in Wuppertal

Wuppertal Rund 150 Menschen haben sich anlässlich des 200. Geburtstages Friedrich Engels in Wuppertal zu einer Kundgebung versammelt. Als die Polizei einen 17-Jährigen kontrollieren wollte, eskalierte die Situation.

Bei einer Demonstration linker Gruppen am 200. Geburtstag von Friedrich Engels ist es in Wuppertal zu Verstößen gegen die Hygienevorschriften und einem Tumult gekommen. Rund 150 Menschen hätten an der Kundgebung am 200. Geburtstag des Wegbegleiters von Karl Marx am vergangenen Samstag teilgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.