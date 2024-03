Demonstration in Düsseldorf Protest gegen „ein Leben im Schatten“

Dieser Protest hatte Namen und Gesichter: Lotti zum Beispiel, 16 Jahre alt. Oder Carmen, 25. Knapp 100 Personen protestierten am Samstag in der Altstadt, um auf Long Covid aufmerksam zu machen. Dass die Krankheit als solche anerkannt wird. Dass eine bessere Versorgung in die Wege geleitet wird. Und dass mehr Gelder für die Forschung zur Verfügung gestellt werden.