Per Fahrrad und auf Ex-Militärflughafen Hier sind kommendes Wochenende Ostermärsche in NRW geplant

Auch in Bonn, Siegen, Hamm, Hemer-Iserlohn und Bielefeld sind am Samstag Veranstaltungen geplant. In Münster soll es eine „Friedens-Fahrrad-Demo“ durch die Stadt geben. Am Ostermontag ist auch in Krefeld eine Radtour zu verschiedenen Stationen in der Stadt geplant. Bereits am Karfreitag wird im münsterländischen Gronau für die Stilllegung der dortigen Urananreicherungsanlage demonstriert. In Gütersloh wird an diesem Tag auf einem ehemaligen Militärflughafen eine friedliche Nutzung des Geländes verlangt.