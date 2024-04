Gesang in Erkrath Madrigalchor schmiedet Pläne für 80. Geburtstag

Auch die Kassiererin Christemarie Karch-Peter sowie ihr Stellvertreter Friedrich Klopotek wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie Notenwartin Claudia Weigelt. Lediglich bei den Schriftführerinnen gab es einen Wechsel. Da die langjährige 1. Schriftführerin Christa Riddering nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung stand, übernimmt in Zukunft Ilonka Ulbrich die Aufgaben, etwa Schriftverkehr mit Stadt und Chorverband zu halten. Cornelia Thomas als Pressewartin und Chorsprecherin wurde in ihrem Amt bestätigt.