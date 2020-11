Prozess in Bielefeld : Eltern sollen gehörloses Kind misshandelt haben

Bielefeld Die 29 Jahre alte Mutter und der 44-jährige Stiefvater des Kindes müssen sich vor dem Landgericht Bielefeld verantworten. Je nach Verlauf des Prozesses könnte aus dem Vorwurf der Körperverletzung auch eine Klage wegen versuchten Mordes werden.

Der Prozess wurde direkt nach dem Auftakt unterbrochen. Beim Jugendamt der Stadt Bielefeld soll es bereits früher Hinweise auf Vorfälle in der Familie gegeben haben, die vor den jetzt angeklagten Taten liegen. Das Paar wohnt inzwischen in Bad Salzuflen im Kreis Lippe, bei den angeklagten Taten soll der Tatort in einer Wohnung in Bielefeld gewesen sein. Die Verteidigerinnen des bulgarischen Paares forderten, dass die Jugendamtsakten zu dem Prozess beigezogen werden. Erst danach wollen sich die Angeklagten, ein Dachdecker und eine Hausfrau, zu den Vorwürfen äußern.