Nach Brandstiftung mit vier Toten So war die Trauerkundgebung vor dem Solinger Brandhaus

Zu der Kundgebung hatten unter anderem der Türkische Volksverein Solingen und Umgebung, die Antifa im Bergischen Land sowie der Solinger Appell eingeladen. Man misstraue der Aussage der Staatsanwaltschaft Wuppertal, wonach es bislang keine Hinweise auf ein fremdenfeindliches Motiv der Brandstiftung gebe, hieß es von den Einladenden: „Ob wir jemals erfahren, was hier passiert ist, wissen wir nicht“, sagte der Wuppertaler Historiker Stephan Stracke, Mit-Initiator für die Demo. Vielmehr erkenne man „Anhaltspunkte für eine rassistische Gewalttat“. Das passe in die derzeitige Situation des Rechtsrucks und der Pogromstimmung. „Wir haben eine Situation, in der wieder Migranten in unserer Stadt sterben“, sagte Stracke in seiner Ansprache.