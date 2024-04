Kundgebung am 15. April Große Demo gegen die Kita-Krise in Ratingen

Da hat sich ganz viel Frust angestaut, doch dies ist nur ein Teil der Geschichte. Es geht auch darum, Lösungen und Verbesserungen zu finden. Am Montag, 15. April, wird es eine Demo gegen die angespannte Personalsituation an Kitas geben – dies auf dem Rathausplatz. Zum Organisatorenteam gehört der Elternbeirat der Awo-Kita an der Daagstraße. Die RP beantwortet die wichtigsten Fragen im Vorfeld der Veranstaltung.