Neue Corona-Verordnung in NRW : Skilifte und Silvester-Sause tabu, aber Hotels für Weihnachtsgäste

Düsseldorf Keine große Silvester-Party, kein Ski-Zirkus und eingeschränkte Weihnachtsfreuden – immerhin ohne Polizei im Wohnzimmer. Die aktualisierte Corona-Schutzverordnung lässt auch in NRW wenig Platz für Vergnügen.

Jetzt ist es amtlich: Kein Ski-Urlaub im Sauerland, keine Böller-Partys an Silvester . Die am Montag veröffentlichte aktualisierte Corona-Schutzverordnung macht letzte Hoffnungen auf ein bisschen Vergnügen trotz Pandemie zunichte.

„Die Skilifte bleiben geschlossen“, kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Zwar gelte die an diesem Dienstag in Kraft tretende Verordnung zunächst nur bis zum 20. Dezember. Er habe aber wenig Hoffnung, dass sich die Infektionslage bis dahin so gravierend ändere, dass die Regelung über Weihnachten wieder gelockert werden könnte.