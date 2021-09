Einsatz in Bonn : Mann aus Rhein gerettet und wiederbelebt

Bonn Feuerwehr und Rettungsschwimmer haben am Samstag einen Mann aus dem Rhein bei Bonn gerettet. Der Mann musste wiederbelegt werden.

Der leblose Körper des Mannes war am Samstagmittag nahe einer Brücke entdeckt worden. Ein Boot der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), das in der Nähe zu einer Ausbildungsfahrt unterwegs war, eilte an den Einsatzort. Die Retter konnten den Mann bergen und wiederbeleben, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.