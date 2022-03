Verwaltungsspitze im Rhein-Kreis Neuss : Neuer Kreis-Kämmerer nimmt seinen Dienst auf

Rhein-Kreis Neuss Am 1. März hat Martin Stiller seine neue Stelle als Kämmerer und Dezernent des Rhein-Kreises Neuss angetreten. Im Kreishaus Grevenbroich überreichte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ihm die Ernennungsurkunde.

Martin Stiller ist 34 Jahre alt, Volljurist mit Studium in Bonn und Oxford und war zuletzt als Hauptreferent beim Landkreistag für den Bereich Finanzen, Steuern und Kommunaler Finanzausgleich tätig. Zum Dezernat des neuen Kreiskämmerers gehören das Amt für Finanzen und das Amt für Sicherheit und Ordnung. „Der Rhein-Kreis Neuss ist lebenswert und leistungsstark“, so Stiller zu seinem Wunsch in den Kreis zu wechseln. Zukünftig stehe der Kreis vor großen Herausforderungen, wie etwa dem Strukturwandel. „Gemeinsam mit Politik und Verwaltung die erfolgreiche Entwicklung des Rhein-Kreis Neuss fortzuführen, eigene Ideen zu entwickeln und Neues auf den Weg zu bringen, das ist mein Ziel und ich gehe es mit großer Freude und Neugier an“, erklärt Stiller.

Gebürtig aus dem Rhein-Sieg Kreis, lebt er zurzeit mit seiner Ehefrau in Köln, möchte aber so bald wie möglich in den Rhein-Kreis Neuss ziehen. Schon während des Referendariats war Martin Stiller Lehrbeauftragter für Staatsrecht und Politik an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl. Eine weitere Station vor seiner Tätigkeit beim Landkreistag NRW war der Städte- und Gemeindebund NRW, bei dem er als Referent für Baurecht und Städtebau tätig war. Seinen Wehrdienst leistete Stiller als Gebirgsjäger in Mittenwald ab. Zuvor hatte er bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr Kinder und behinderte Menschen im argentinischen Córdoba betreut. Seine neue Wirkungsstätte kennt Stiller bereits. Er absolvierte 2009 im Ordnungsamt des Kreises ein Praktikum und kehrte in der Zeit des Referendariats gern zur Kreisverwaltung zurück. Unmittelbar im Anschluss an seine Ernennung ging es mit der Arbeit bei einer ersten Besprechung im Corona-Krisenstab des Kreises los.