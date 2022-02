Feuerwehreinsätze Monheim : Notarzt fliegt per Helikopter ein

Monheim Feuerwehr und DLRG retten Mann aus dem Rhein. Er ist mit Ruderboot gekentert. Außerdem hat sie zwei sturmgeknickte Bäume an Holz-/Moosweg beseitigt.

(og) Der Rettungshubschrauber Christoph Rheinland aus Köln hat am Samstagmittag eine Passantin an der Marienburg in Monheim gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist die Frau offenbar in der Nähe der Burg zusammengebrochen. Weil alle anderen Notarztteams in der Region unterwegs waren, hat der Hubschrauber einen Notarzt eingeflogen. Dieser hat die Frau in den Räumen der Marienburg versorgt. Ins Krankenhaus musste sie laut Feuerwehr-Sprecher Torsten Schlender nicht. Zu den näheren Umständen ist nichts bekannt.

Außerdem hat die Feuerwehr Monheim in Zusammenarbeit mit der DLRG in der Nähe des Schiffsanlegers (Kapellenstraße) einen Mann aus dem Rhein gerettet. Der war am Samstagabend vermutlich mit einem Ruderboot auf dem Weg zum Ufer und ist aus noch ungeklärter Ursache gekentert. Passanten haben die Rufe des in Not geraten Mannes gehört und die Feuerwehr gerufen. Die zeitgleich alarmierten Kräfte der DLRG haben den Mann in Ufernähe sofort an Land ziehen können. Rettungsdienstkräfte der Feuerwehr und ein Notarzt versorgen den Patienten und bringen ihn in ein Krankenhaus. Das abgetriebene Boot hat die DLRG-Besatzung am Schiffsanleger festgemacht. Vermutlich ist der Mann von diesem Boot in den Rhein gestürzt. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte unter der Leitung von Brandamtmann André Linscheid beteiligt.