Nicht nur in Bonn : Wo Kirschblüten in NRW blühen

Foto: dpa/Kevin Kurek 16 Bilder So schön ist die Kirschblüte in NRW

Düsseldorf Bereits Ende März ist es in diesem Jahr wieder soweit. In vielen NRW-Städten blühen die Bäume wieder in opulentem Rosa. Das zieht viele Foto-Touristen in die Städte – besonders Bonn muss sich auf den Andrang vorbereiten.

Im Frühling blühen wieder die Kirschblüten. Bereits Ende März ist mit Dächern aus rosafarbenen Blüten über den Straßen in Bonn oder Krefeld zu rechnen. Für Bonn bedeutet das den Ausnahmezustand. Wenn die rosa-pinken Blüten der Kirschbäume bei Sonnenschein und strahlen blauem Himmel blühen, zieht das unzählige Foto-Touristen in die Straßen der Stadt am Rhein.

Schon Wochen im Voraus muss sich deshalb die Stadt Bonn mit dem regen Ansturm auseinandersetzen. Die japanische Kirschblüte zieht normalerweise zehntausende Touristen an. 2020 musste die Altstadt wegen der Corona-Pandemie abgesperrt werden, im Jahr darauf gab es eine Maskenpflicht, nun muss an die Vernunft der Besucher appelliert werden, Maske zu tragen und Abstand zu halten.

Aber nicht nur in Bonn gibt es die rosa-farbene Pracht zu bestaunen und zu fotografieren. Auch in Essen und Duisburg werden die Zierkirschenbäume blühen, in Neuss, Krefeld oder in Düsseldorf. Dabei sind nicht überall die Foto-Touristen gerne gesehen.

