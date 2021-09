Familie aus Meerbusch : Auto schleudert in Erftstadt in Maisfeld - Mutter stirbt, Vater und Kind verletzt

Auto schleudert in Erftstadt in Maisfeld - Mutter stirbt, Vater und Kind verletzt

Einsatzkräfte stehen neben zwei Rettungshubschrauber auf der Landstraße bei Erftstadt. Das Auto einer Familie aus Meerbusch war in ein Maisfeld geschleudert und eine Frau tödlich verletzt worden. Foto: dpa/Sebastian Klemm

Update Erftstadt Beim Unfall einer Familie aus Meerbusch ist eine Frau in Erftstadt tödlich verunglückt. Ihr Mann sowie ihr einjähriges Kind sind schwer verletzt worden. Warum sie von der Straße abkamen, ist noch nicht bekannt.

Der 37 Jahre alte Fahrer und seine Familie waren am Samstagnachmittag auf der L33 im Bereich Erftstadt- Erp unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Auto in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab, der Wagen wurde in ein Maisfeld geschleudert, teilte die Polizei mit. Das Auto kollidierte zuvor mit zwei Bäumen und überschlug sich, berichtet die Polizei.