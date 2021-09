Beamte mit Flaschen beworfen : Rund 80 aggressive Feiernde in Dortmund - Polizei räumt Brücke

Dortmund Dutzende aggressive Feiernde haben in der Nacht zu Samstag in Dortmund Polizisten mit Flaschen beworfen und beleidigt. Die Beamten trafen an der Möllerbrücke, die als Treffpunkt zum Feiern gilt, rund 250 Menschen an.

Zuvor waren seit dem frühen Freitagabend etliche Beschwerden von Anwohnern über lautes Verhalten und Ruhestörungen eingegangen. Die Beamten trafen an der Möllerbrücke, die als Treffpunkt zum Feiern gilt, rund 250 Menschen an.

Viele kamen den Platzverweisen der Polizei nach. Bis zu 80 Personen blieben jedoch und verweigerten sich den Anordnungen. Sie beschimpften und beleidigten die Beamten und bewarfen sie mit Flaschen und anderen Gegenständen. Die Polizisten setzten zur Räumung der Brücke Pfefferspray und Schlagstock ein. Auch im Anschluss kam es in der Umgebung zu Randale. Mehrere Täter beschädigten Streifenwagen und setzten Mülltonnen in Brand. Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs laufen, wie mitgeteilt wurde.

(lha/dpa)