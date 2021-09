Unfall in Versmold : Zwei Autofahrer und Fünfjährige bei Kollision schwer verletzt

Versmold Bei einer Kollision zweier Autos in Versmold im Kreis Gütersloh ist ein 43 Jahre alter Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. In dem anderen beteiligten Wagen erlitten ein 34-Jähriger und seine fünf Jahre alte Tochter am Samstag schwere Verletzungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach ersten Ermittlungen soll der 34-Jährige am frühen Samstagnachmittag beim Linksabbiegen an einer Kreuzung das entgegenkommende Auto des 43-Jährigen übersehen haben, teilte die Polizei mit. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die drei Verletzten kamen in Krankenhäuser, auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

(lha/dpa)