Razzia in NRW : Polizei findet abgesägte Schrotflinten und Macheten bei Reichsbürgerin

Gummersbach/Berlin Bei einer Anhängerin der „Geeinten deutschen Völker und Stämme“ in NRW entdeckten Beamte neben Flinten auch Armbrüste. Die Gruppierung war in der vergangenen Woche bundesweit verboten worden.

Bei ihrer Razzia in der Reichsbürger-Szene vor einer Woche hat die Polizei mehrere Schusswaffen entdeckt. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen fanden die Beamten bei einer Endfünfzigerin in Gummersbach unter anderem drei abgesägte Schrotflinten, drei Armbrüste, zwei Macheten und eine Zwille. Auch in der Wohnung eines Mitglieds der gleichen Gruppierung in Rheinland-Pfalz wurde eine Schrotflinte sichergestellt.