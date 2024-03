Auch in Köln Große Razzia in NRW – Mann attackiert Beamte mit Reizgas

Insgesamt waren an dem Einsatz am Donnerstag mehr als 130 Kräfte von Zoll, Polizei und Steuerfahndung beteiligt. Sie durchsuchten der Mitteilung zufolge insgesamt zwölf Objekte in Aachen, Köln, Olpe, Siegen und Wenden. Darunter seien drei Firmen aus der Brand- und Wasserschadensanierungsbranche gewesen.