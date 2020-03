Corona-Krise : Düsseldorfer helfen Bedürftigen mit Gabenzaun am Fürstenplatz

Anwohner hängen Spenden am Fürstenplatz auf. Foto: RP/Dominik Schneider

Düsseldorf In Zeiten der Corona-Krise gibt es nicht nur Angst, sondern auch immer wieder Zeichen der gegenseitigen Unterstützung. Ein solches ist auch am Zaun des Bolzplatzes am Fürstenplatz sichtbar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort haben Anwohner einen sogenannten Gabenzaun für obdachlose Menschen eingerichtet, wie es ihn bereits in einigen anderen deutschen Städten gibt. Passanten können dort Plastiktüten mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Hundefutter oder sogar Kleidung aufhängen.

Menschen ohne festen Wohnsitz sind in der Gesundheitskrise besonders gefährdet, da ihnen oft die Möglichkeit zur nötigen Hygiene fehlt. Mit dem Gabenzaun wollen die Friedrichstädter ihnen helfen, die schwere Zeit zu überstehen.

(dsch)