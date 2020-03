„Geeinte deutsche Völker und Stämme“ : Reichsbürger-Gruppe verboten - Durchsuchungen in drei NRW-Orten

Reichsbürger-Gruppe verboten - Durchsuchungen in drei NRW-Orten

Düsseldorf Nach dem bundesweiten Verbot einer Reichsbürger-Gruppierung durch das Bundesinnenministerium hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen an drei Orten Durchsuchungen gestartet.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um Bünde, Preußisch Oldendorf und Gummersbach. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte für den späten Donnerstagvormittag eine Pressekonferenz an.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor erstmals eine Reichsbürger-Gruppierung bundesweit verboten. Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Wohnungen führender Mitglieder des Vereins „Geeinte deutsche Völker und Stämme“ und seiner Teilorganisation „Osnabrücker Landmark“ in zehn Bundesländern.