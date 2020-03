Per Videoschalte : Unikliniken helfen Krankenhäusern bei Corona-Intensiv-Patienten

Münster/Aachen Experten-Hilfe per Videoschalte: Kleiner Krankenhäuser in NRW sollen Unterstützung bei der komplexen Versorgung von Corona-Patienten bekommen.

Kleinere Krankenhäuser in NRW sollen bei der komplexen Versorgung von Corona-Patienten Unterstützung durch die Universitätskliniken Aachen und Münster bekommen. Die landesweit rund 200 Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung können Experten der Unikliniken in Videokonferenzen um Rat fragen, wie das NRW-Gesundheitsministerium und das Uniklinikum Aachen am Mittwoch mitteilten.

Der Höhepunkt des Infektionsgeschehens in NRW sei voraussichtlich von Mitte April bis Mitte Mai zu erwarten, sagte der Projektleiter Professor Gernot Marx vom Uniklinikum Aachen: „Wir rechnen mit einer exponentiell ansteigenden Anzahl von Covid-19-Erkrankten.“ Schwer kranke Patienten benötigten eine Maximalversorgung. Aber nur etwa die Hälfte der Intensivbetten befände sich in den Unikliniken.

Bei schweren Krankheitsverläufen soll das Behandlungsniveau in jedem Krankenhaus im Land mit dem eines Maximalversorgers gleich sein, begründete das Ministerium den Schritt. Durch den Rückgriff auf das Wissen in den Unikliniken Aachen und Münster könne die Zahl der Intensivbetten mit angemessener medizinischer Expertise gesteigert werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) laut Mitteilung.

In den Unikliniken Aachen und Münster gibt es Erfahrung mit Covid-19-Patienten - Erfahrung, von denen beispielsweise Mediziner eines Krankenhauses in Olpe lernen wollen, wie diese per Video-Schalte deutlich machten: Etwa wenn es um die Wahl der Antibiotika-Behandlung gehe oder in der Frage, wann der beste Zeitpunkt für eine Beatmung sei. „Das gibt uns mehr Sicherheit“, sagte ein Arzt.