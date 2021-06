Prüfungen waren angemessen : NRW-Schulministerin Gebauer weist Kritik an Mathe-Abi zurück

Düsseldorf Mit zwei Petitionen im Internet hatten sich Schüler über den Schwierigkeitsgrad der Abiturprüfungen im Fach Mathematik beschwert. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer sehe aber keinen Handlungsbedarf.

Klagen über zu schwierige Mathe-Aufgaben in den diesjährigen Abiturprüfungen in NRW hat Schulministerin Yvonne Gebauer zurückgewiesen. Die Aufgaben seien „angemessen und lehrplankonform“ gewesen, „lösbar“ und nicht fehlerhaft, sagte die FDP-Politikerin am Mittwoch im Schulausschuss des Düsseldorfer Landtags. „Das zentrale Abitur in NRW umfasst 39 Fächer“, sagte Gebauer, nur in Mathematik habe es kritische Rückmeldungen gegeben - und auch das nur in einem „sehr überschaubaren Rahmen“.