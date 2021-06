Mordprozess in Köln : „Ich weiß, dass ich ganz viel kaputt gemacht habe“

Der Angeklagte wird am Mittwoch in den Gerichtssaal im Landgericht Köln gebracht. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Er soll den Bruder seiner Ex-Frau in Bergheim auf offener Straße erschossen und ihren neuen Partner sowie einen weiteren Mann schwer verletzt haben. Nun steht ein 43-Jähriger in Köln wegen Mordes vor Gericht.

Mitten am Tag zieht ein Mann am 4. Februar dieses Jahres vor dem Straßenverkehrsamt in Bergheim eine Pistole aus dem Hosenbund und feuert acht Schüsse ab. Ein Mann stirbt, einer überlebt nur knapp, ein dritter wird verletzt. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der Schütze noch weiter geschossen hätte, wenn er noch mehr Munition gehabt hätte.

Seit Mittwoch steht Safak D., 43 Jahre alt und vierfacher Vater, wegen Mordes und versuchten Mordes in Köln vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke vor. D. ist seit 2018 von seiner Frau geschieden. Am Tattag soll er in Bergheim zufällig auf deren neuen Partner Ercan Y. (Name geändert) getroffen sein. Laut Anklage reagierte D. sofort aggressiv, ein Freund hielt ihn fest, damit er nicht auf Y. losgehen konnte. Ercan Y. rief seine Partnerin an, die aus Sorge vor einer weiteren Begegnung ihren Bruder und einen Freund zu ihm schickte.

Tatsächlich kam es wenig später erneut zum Zusammentreffen. Ercan Y. foderte Safak D. laut Anklage auf, sich in sein Auto zu setzen und abzuhauen. Daraufhin soll der unvermittelt eine Neun-Millimeter-Selbstladepistole gezogen und auf die drei Männer geschossen haben. Fünf von acht Patronen trafen. Der Ex-Schwager (33) brach schwer verletzt zusammen und starb am Abend im Krankenhaus. Ercan Y. wurde zweimal ins Bein getroffen, schleppte sich zum Auto und fuhr noch selbst in die Notaufnahme. Eine Kugel hatte nur um wenige Millimeter eine Oberschenkelarterie verfehlt. Der dritte Mann wurde ebenfalls am Bein getroffen.

Safak D. will sich am ersten Prozesstag noch nicht zu den Vorwürfen äußern. Er lässt über seinen Verteidiger Michael Hakner aber eine Erklärung verlesen. Aufgewachsen mit zwei Brüdern in schlechten sozialen Verhältnissen in der Türkei, lernte er demnach in den 1990er Jahren seine spätere Ehefrau auf einer Hochzeit kennen. Ende 1999 wurde geheiratet. „Ich war im siebten Himmel“, heißt es in der Erklärung. Ein Jahr später kam die erste Tochter auf die Welt und das Paar beschloss, nach Deutschland zu ziehen. Die beiden bekamen drei weitere Töchter, sie sind heute zwischen sechs und 20 Jahre alt.

Safak D. arbeitete in unterschiedlichsten Jobs und Fabriken. Auch seine Frau arbeitete, zusammen zogen sie schließlich eine Autowerkstatt hoch. Er habe nicht bemerkt, dass seine Frau schon nach der Geburt des dritten Kindes nicht mehr zufrieden gewesen sei, heißt es in der Erklärung. Seine Frau habe immer freier gelebt, das Kopftuch abgelegt, sei mit Freundinnen ausgegangen. „Mit unserer Ehe ging es immer weiter bergab.“ Er habe zu viel getrunken, meist Whisky, auch einmal versucht, sich das Leben zu nehmen in jener Zeit. Nach der Scheidung 2018 sei er „total fertig“ gewesen. „Ich vermisse meine Kinder sehr, vor allem die Kleinen.“ Er wolle nicht jammern, aber seine Situation erklären, damit das Gericht die Lage besser verstehe, heißt es in der Erklärung. Zur Tat sagt er nur: „Ich weiß, dass ich ganz viel kaputt gemacht habe.“

Ercan Y. leidet noch sehr unter den Folgen der Tat. Er hat eine posttraumatische Belastungsstörung, kann kaum schlafen und hat Panikattacken, wie sein Anwalt Jan Heeg sagt. Y. nimmt als Nebenkläger am Prozess teil. Seit der Tat ist er arbeitsunfähig und fordert mindestens 15.000 Euro Schmerzensgeld vom Angeklagten.