Nach Randale am Wochenende : Kölner Polizei will ausufernde Partys verhindern

Der Aachener Weiher in Köln nach einer illegalen Großparty am Wochenende. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Köln Mit Blick auf Sommerabende und Wochenenden setzt die Kölner Polizei nun verstärkt auf Prävention, um illegale Partys wie am vergangenen Wochenende zu verhindern.

Die Kölner Polizei will ausufernde Partys mit vielen hundert Menschen ohne Beachtung der nach wie vor geltenden Corona-Regeln verhindern. Mit Blick auf Sommerabende und Wochenenden setze man verstärkt auf Prävention, teilten Polizei und Stadt am Mittwoch nach einem Abstimmungsgespräch mit. Nicht mehr kontrollierbare Situationen und Räumungen sollten so nach Möglichkeit vermieden werden. Durch Präventionsarbeit und Ansprachen vor Ort will die Polizei illegalen Ansammlungen vorbeugen.