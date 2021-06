„Hallo Mama“ : Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche über WhatsApp

Lindlar Eine 72-Jährige aus Lindlar hat einen vierstelligen Betrag an Trickbetrüger überwiesen. Diese gaben sich per WhatsApp als ihre Tochter aus. Die Polizei warnt nun vor der neuen Masche.

„Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt gegangen. Das ist meine neue Nummer.“ Diese Nachricht erhielt eine 72-jährige Frau aus Lindlar am Sonntag, wie die Polizei im Oberbergischen Kreis mitteilt. Die Nummer war unbekannt. Die 72-Jährige fragt ihre angebliche Tochter daraufhin, ob alles in Ordnung sei. Sie habe ein Problem, heißt es in der folgenden Nachricht. Da sie jetzt ein altes Handy benutze, könne sie damit kein Online-Banking machen, schreibt die vermeintliche Tochter und fragt die 72-Jährige, ob sie für sie eine Überweisung machen könne. Das Geld bekomme sie schnell zurück.