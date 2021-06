Corona-Pandemie in NRW : Laschet sieht Lockerungen bei Maskenpflicht und Volksfesten

Düsseldorf Im Freien kann die Maskenpflicht in NRW fallen, Volksfeste und Musikfestivals könnten ab September möglich sein: Das sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. Er mahnte aber auch zur Vorsicht.

„Eine vierte Welle will niemand. Es gilt, alles zu tun, damit sie vermieden werden kann“, sagte NRW-Ministerpräsident Laschet. Er mahnte trotz sinkender Corona-Neuinfektionszahlen in Deutschland zur Vorsicht und warnte vor der in Großbritannien verbreiteten Delta-Variante. Dennoch könne die Maskenpflicht im Freien beendet werden, sagte Laschet am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag. In Innenräumen sollte an der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes überall dort festgehalten werden, wo es nötig sei. „Wir dürfen kein Risiko eingehen“, sagte Laschet.