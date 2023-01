Björn Höcke erwartet 4000 Menschen demonstrieren gegen AfD in Münster

Die Kaufleute am Prinzipalmarkt und die Kirche schlossen sich dem Protest unter dem Motto „Keinen Meter den Nazis“ an. Sowohl an der Lambertikirche als auch den Fassaden der Geschäfte in der Haupteinkaufsstraße hingen lange Europafahnen. Seit dem Mittag gab es auf einer Bühne ein Kulturprogramm. Auf der Bühne stand unter anderen die deutsche Punkband Donots.