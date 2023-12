Staudte erstattet Anzeige Ministerin reagiert empört auf Trecker-Demo vor ihrem Privathaus

Nach Polizeiangaben hatte es am Donnerstagabend in der Region gleich mehrere Versammlungen gegeben. Teilnehmende seien „spontan“ zum Haus der Ministerin gefahren und hätten sich davon nicht abhalten lassen. Eine Versammlungsleitung sei nicht zu erkennen gewesen. Die Polizei habe weitere Kräfte angefordert, sagte ein Sprecher am Freitag. „Dabei wurde die Sicherheit des Grundstückes gewährleistet.“ Es seien landwirtschaftliche Fahrzeuge im „niedrigen zweistelligen Bereich“ vor dem Haus gewesen. Sachbeschädigungen seien nicht festgestellt worden.