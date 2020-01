Milde Temperaturen : NRW-Obstbauern sorgen sich um ihre Ernte

Bonn Vögel singen, Blumen blühen: Die Natur in NRW scheint im Frühlingsmodus. Mit Sorge sehen das die Obstbauern. Sie denken an das Risiko einer frühen Obstblüte.

Singvögel sind schon in „Hochzeitsstimmung“, Krokusse, Primeln und Veilchen sind viel zu früh dran, und die Obstbauern in Nordrhein-Westfalen blicken mit Sorge auf die milde Witterung. „Wenn es so weitergeht, werden wir eine ausgesprochen frühe Obstblüte haben mit der Gefahr, dass während der Blüte ein Frost auftritt“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Provinzialverbands Rheinischer Obst- und Gemüsebauer, Peter Muß, am Mittwoch.