Coronavirus im Kreis Gütersloh : Familie berichtet von wochenlanger Quarantäne

Foto: dpa/David Inderlied 9 Bilder Gütersloh nach dem Ende des Lockdowns

Gütersloh Vor drei Wochen wurde eine Familie aus Gütersloh in Quarantäne geschickt. Seitdem hat sich vom Kreis niemand mehr bei ihnen gemeldet, sagen sie – und erwägen rechtliche Schritte.

Eine Familie aus Gütersloh soll sich seit mehreren Wochen in Quarantäne befinden, ohne etwas vom zuständigen Kreis oder Gesundheitsamt zu hören. Das berichtet der WDR. Die dreiköpfige Familie lebt demnach auf 60 Quadratmetern und wurde vor drei Wochen in Quarantäne geschickt, nachdem sich der Familienvater wie Tausende andere im Kreis auf das Coronavirus hatte testen lassen. Das Ergebnis liege jedoch bis heute nicht vor, sagt er. „Wir sind verzweifelt“, sagt die Mutter.

Mehr als 100 Mal, berichten beide, hätten sie sich bei der Corona-Hotline des Kreises Gütersloh gemeldet – bislang ohne Erfolg. Versprechen, dass ein mobiles Team vorbeikommen würde, wurden offenbar nicht eingehalten. Das Paar erwägt jetzt, rechtliche Schritte einzuleiten.

Der Kreis Gütersloh bestätigt den Fall auf Anfrage nicht, ein Sprecher sagt aber: „Das heißt aber nicht, dass es nicht so war.“ Angesichts der vielen Fälle derzeit sei es nicht möglich, Einzelfälle zu recherchieren. Man arbeite sieben Tage die Woche im Kreishaus an der Bewältigung der Krise – „wenn im Einzelfall die Übermittlung eines Testergebnisses etwas länger dauert, kann man nur um Verständnis und Geduld bitten.“ Normalerweise liege dies innerhalb eines Tages vor, so der Sprecher.

Im Kreis befanden sich demnach am Montag noch rund 4500 Menschen in Quarantäne. Seit Montag seien 40 mobile Teams im Einsatz, diese zum zweiten Mal aufzusuchen, um neue Tests zu machen. Einige Adresslisten seien aber fehlerhaft oder unvollständig, es könne deshalb durchaus vorkommen, dass manche Personen noch kein mobiles Team gesehen hätten. „Wir arbeiten daran, dies zu verbessern“, so der Sprecher.

