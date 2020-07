Streit in Mülheim : 39-Jähriger durch Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt

Mülheim Zwei Männer sind bei einem Streit in Mülheim aneinandergeraten. Der 39-Jährige soll daraufhin dem 43-jährigen Opfer mit einem Messer in den Oberkörper gestochen und ihn damit schwer verletzt haben.

In Mülheim an der Ruhr soll ein 43-Jähriger einen 39-Jährigen bei einem Streit niedergestochen haben. Das Opfer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.