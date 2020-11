Gestiegene Nachfrage: : Jugendarbeit im NRW wird immer beliebter

Düsseldorf Rund 1,5 Millionen junge Menschen haben 2019 in Nordrhein-Westfalen an Angeboten der öffentlich geförderten Jugendarbeit teilgenommen. Das waren 5,9 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor.

Dies teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. 1,2 Millionen Jugendliche besuchten eine Veranstaltung oder ein Projekt aus den Bereichen Sport, Aus- und Weiterbildung sowie Feste und Konzerte. Weitere 203.700 nahmen an Angeboten für offene Gruppen und 110.800 an Angeboten für feste Gruppen teil.