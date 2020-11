Kurioser Diebstahl in Hagen : Mann stiehlt 140 Tuben Haftcreme und flüchtet ohne Führerschein

Die Polizei Hagen informierte am Mittwoch über einen kuriosen Diebstahl. Ein 31-Jähriger hat etliche Tuben Haftcreme aus Drogerien gestohlen. Ein mutiger Zeuge verfolgte den Dieb.

Wie die Polizei mitteilte, stoppten die Beamten am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr einen Ladendieb mit einem Kastenwagen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hagen. Der 31-Jährige hatte zuvor in einem Supermarkt in der Ophauser Straße Ware gestohlen und war anschließend davongefahren.