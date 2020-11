Vermeintlicher Brand in Schwelm : TV-Bild von Kaminfeuer sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Vermeintlicher Brand in Schwelm

Schwelm Eigentlich wollten die Bewohner einer Wohnung in Schwelm nur einen gemütlichen Abend zu Hause verbringen. Der endete jedoch mit einem Feuerwehreinsatz mit 40 Beteiligten.

Ein Fernsehbild von einem Kaminfeuer hat in Schwelm bei Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Eine Anwohnerin hatte am frühen Mittwochmorgen einen Notruf abgesetzt, weil sie in einer Wohnung des Nachbarhauses einen Feuerschein gesehen hatte, wie die Feuerwehr mitteilte.