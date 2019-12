Feuer „etwas ausgeartet“ : Sechs Verletzte bei Brand in Iserlohner Altstadt

Iserlohn Die ganze Nacht hindurch wird gelöscht - rund 200 Feuerwehrleute sind im Einsatz in Iserlohn. Die dichte Bebauung in der Altstadt erschwert die Arbeiten. Sechs Menschen wurden verletzt.

Bei einem Hausbrand in der Altstadt von Iserlohn sind sechs Bewohner schwer verletzt worden. In der Nacht zu Montag waren in der Spitze rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz, wie ein Sprecher berichtete. Auch zwölf Stunden nach Anrücken der Kräfte waren die Arbeiten am Montagvormittag noch nicht abgeschlossen. „Es sind noch kleine Glutnester zu bekämpfen, die überall aufflackern und an die wir nur schwer rankommen.“ Auch zwei Feuerwehrleute seien leicht verletzt worden, aber bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen.