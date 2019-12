Vorläufige Festnahmen nahe A40 : Mehrere Verletzte bei Massenschlägerei in Bochum - Mordkommission ermittelt

Bochum Bei einer Massenschlägerei in Bochum sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Einige der Beteiligten wurden vorläufig festgenommen. Nun ermittelt eine Mordkommission.

Am Sonntag hat sich in Bochum eine Massenschlägerei ereignet. Gegen 11.20 Uhr gingen in der Nähe der Freudenbergstraße 20 bis 30 Menschen mit Gegenständen aufeinander los. Das berichtete die Bochumer Polizei am Sonntag.