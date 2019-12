Noch kein Wintersport-Wetter : Dezember startet neblig und trüb in NRW - Schnee in der Eifel

Essen In Nordrhein-Westfalen bringt der erste Advent Kälte und vereinzelt auch Schneeflocken mit sich. Zum Skifahren reicht das bisherige Winterwetter aber noch nicht.

Der erste Advent hat am Sonntag in NRW kaltes und trübes Wetter mit sich gebracht. In der Eifel waren laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zeitweise Schneeflocken gefallen. In der Wintersport-Arena im Sauerland liefen am Sonntagmorgen die ersten Beschneiungsanlagen in einigen Ski-Gebieten. „Das bringt uns in Sachen Saisonstart überhaupt nicht weiter“, sagte Susanne Schulten, Sprecherin der Wintersport-Arena Sauerland. Der Schnee werde zunächst „auf Depot“ produziert, die Umgebungsluft müsse kalt bleiben. „Wir nutzen die kalten Stunden“, teilte die Sprecherin weiter mit.