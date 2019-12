Prozess startet am Mittwoch : Jetzt wird es eng für den „Führerscheinkönig“ von Detmold

Prozess startet am Mittwoch

Detmold Rolf Herbrechtsmeier und seine Ehefrau beschafften deutschen Verkehrssündern, die ihren Führerschein abgeben mussten, schnellen Ersatz aus dem EU-Ausland. Jetzt droht dem Ehepaar eine Verurteilung wegen Betrugs und Steuerhinterziehung.

Nach jahrelangen Ermittlungen beginnt am Mittwoch ein Prozess gegen den selbsternannten „Führerscheinkönig“ von Detmold. Am Landgericht müssen sich Rolf Herbrechtsmeier und seine Ehefrau wegen gewerbsmäßigen Betruges und Steuerhinterziehung verantworten. Auf den 51-Jährigen wartet ein Mammutverfahren. In der Anklageschrift sind über 1000 Zeugen aus ganz Deutschland und dem Ausland genannt. Das Gericht hat bis Ende Mai 2020 vorsorglich 40 Prozesstage angesetzt.