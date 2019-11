Staatsschutz ermittelt : Feuerwehrverbands-Präsident aus Schwelm erhielt Drohmails

Hagen Nach zwei Drohmails gegen den Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbands, Hartmut Ziebs, hat der Staatsschutz Ermittlungen aufgenommen.

Das sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet. Der Staatsschutz in Hagen sei zuständig, weil Ziebs im Zuständigkeitsbereich in Schwelm wohne. Zum genauen Inhalt der Drohungen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.