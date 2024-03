Feuerwehr-Einsatz am Donnerstagmorgen Deshalb roch es in Hilden nach Feuer

Hilden · In Hilden hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Die Feuerwehr rückte in den Stadtsüden aus. Der Brandgeruch war in halb Hilden wahrnehmbar.

28.03.2024 , 10:41 Uhr

Am Donnerstag hat ein Gartenhaus im Hildener Süden gebrannt. Die Feuerwehr war mit 21 Kräften vor Ort. Foto: Feuerwehr Hilden

Selbst im Hildener Norden roch es am Donnerstagmorgen nach Feuer, was viele Anwohner verunsicherte: Brennt es in der Nähe? Nicht in der Nähe, aber im Hildener Süden stand ein etwa fünf mal fünf Meter großes Gartenhaus in Flammen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren gegen 7.30 Uhr zur Straße Am Strauch gerufen worden. Alarmiert worden seien die hauptamtliche Wache und parallel auch die Freiwillige Feuerwehr. Mit sieben Fahrzeugen rückten die Einsatzkräfte aus. 21 Kräfte waren im Einsatz. Foto: Feuerwehr Hilden 21 Feuerwehrleute bekämpften den Brand. „Das Feuer hatten wir recht schnell unter Kontrolle“, erklärte der Sprecher weiter. Bei den Löscharbeiten habe es keine größeren Probleme gegeben. Das Feuer habe sich lediglich auf die Gartenlaube beschränkt: „Trotz der Intensität und der starken Rauchentwicklung des Brandes blieben alle Bewohner und Nachbarn unverletzt.“ Die Feuerwehr rückte nach rund eineinhalb Stunden wieder ab. Warum das Feuer ausbrechen konnte, konnte der Feuerwehrsprecher nicht sagen. Das ermittle nun die Polizei.

(tobi)