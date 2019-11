Nach Schreibfehler auf SPD-Trauerschleife : Netz solidarisiert sich mit Floristin nach „Verschissmuss“-Panne

Mülheim Auf Facebook gibt es viel Zuspruch für die Floristin, die den „Verschissmuss“-Rechtschreibfehler auf einer Trauerschleife der Mülheimer SPD zu verantworten hat. Nachdem der Vorfall bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte, kündigte die Frau.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat eine Mitarbeiterin der Gärtnerei in Mülheim-Oberdümpten die Bestellung der SPD für einen Kranz plus Trauerschleife zum Volkstrauertag telefonisch entgegengenommen. Die Beschriftung für die Schleife habe sie dabei fehlerhaft notiert und an die zuständige Druckerei weitergegeben. Der Rechtschreibfehler „Verschissmuss“ statt „Faschismus“ war dann erst am Samstag aufgefallen, als der Kranz bei einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Mülheim aufgestellt wurde. Ein Foto davon machte in den sozialen Medien die Runde, bundesweit haben Medien über den Vorfall berichtet.