1000 Grad Hitze bei Feuer in Emmerich Super-Schaum verhindert Explosion von Keramikofen

Emmerich · Das Hallendach der NBK in Vrasselt geriet am Mittwochabend in Brand. Darunter: ein 1000 Grad heißer Keramikofen. Die Feuerwehr setzte ihren Super-Schaum ein. Niemand wurde verletzt.

28.03.2024 , 11:43 Uhr

7 Bilder Super-Schaum verhindert Explosion von Industrie-Ofen bei der NBK 7 Bilder Foto: Guido Schulmann