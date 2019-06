Unglück in Gelsenkirchen : Kleinkind bei Fenstersturz schwer verletzt

Unglück in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Ein einjähriger Junge ist am Freitagnachmittag bei einem Sturz aus einem Fenster im dritten Stock schwer verletzt worden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Das Kind kam nach dem Sturz in Gelsenkirchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus, wie die Beamten mitteilten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an. Weitere Details teilten die Beamten zunächst nicht mit.