Videos in den sozialen Medien Kleinkind mit E-Zigarette sorgt für Empörung in Schottland

Videos eines Kleinkinds, das an einer E-Zigarette zieht, haben in Schottland für Empörung gesorgt. Die Clips aus sozialen Medien zeigen, wie das ein- bis zweijährige Kind in mindestens zwei Fällen eine E-Zigarette benutzt und Dampf auspustet, berichtete die Zeitung „Daily Record“ am Mittwoch. Erwachsene hätten zugesehen, in einem Fall habe das Kind nach dem Inhalieren gehustet.